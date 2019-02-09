Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 15 человек

Уже 15 человек стали жертвами обрушения восьмиэтажного жилого дома в азиатской части Стамбула; ЧП произошло еще в среду, однако спасатели продолжают разбирать завалы и находить под ними все новые тела, сообщает в пятницу Daily Sabah.
По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, 13 человек, спасенные из-под завалов дома, были госпитализированы. Семеро из них находятся в "серьезном состоянии". Власти не сообщают, сколько еще человек числится пропавшими без вести. В восьмиэтажном доме было официально зарегистрировано 43 человека, однако три верхних этажа здания, по сведениям Daily Sabah, были надстроены незаконно.
ЧП произошло в густонаселенном районе Картал в азиатской части Стамбула. Поисково-спасательные работы на месте обрушения не прекращаются со среды. Из семи соседних домов из соображений безопасности эвакуировали жильцов.
Прокуратура Стамбула начала расследование по факту обрушения. Сразу после инцидента было объявлено, что дом, вероятно, разрушился из-за ветхости.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»