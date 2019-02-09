Мадуро не приемлет выводов международной контактной группы по Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил несогласие с заявлениями международной контактной группы, но высказался за установление контакта с ее представителями.

"Мы не согласны с заявлениями контактной группы, но я готов поговорить с любым членом контактной группы для того, чтобы нас услышали", - сказал Н.Мадуро на пресс-конференции в Каракасе в пятницу.

Ранее Мексика, Уругвай и страны Карибского сообщества выступили с предложениями, которые в частности предусматривают немедленное начало диалога по урегулированию ситуации в Венесуэле, выработку соглашения и его введение в жизнь.