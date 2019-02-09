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Дальнее зарубежье 09.02.2019 09:07

Мадуро не приемлет выводов международной контактной группы по Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил несогласие с заявлениями международной контактной группы, но высказался за установление контакта с ее представителями.

"Мы не согласны с заявлениями контактной группы, но я готов поговорить с любым членом контактной группы для того, чтобы нас услышали", - сказал Н.Мадуро на пресс-конференции в Каракасе в пятницу.

Ранее Мексика, Уругвай и страны Карибского сообщества выступили с предложениями, которые в частности предусматривают немедленное начало диалога по урегулированию ситуации в Венесуэле, выработку соглашения и его введение в жизнь.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]