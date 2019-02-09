Сбор зерна в России в 2019 г. превысит 120 млн тонн - эксперты

Ситуация на российском зерновом рынке складывается так, что сбор зерна в этом году может превысить 120 млн тонн, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

Их первые прогнозы основаны на том, что высокие цены на зерно подвигнут аграриев увеличить в этом году площади ярового сева, а площади под озимыми и так стали рекордными. Сильные снегопады в ряде зернопроизводящих регионов позволят не только защитить озимые от морозов, но и создать хорошие запасы влаги, а отсутствие морозов на юге придаст озимым дополнительные жизненные силы.

Так, по предварительному прогнозу аналитического центра АО "Русагротранс", сбор зерна в этом году может составить 123,3 млн тонн, в том числе 78,6 млн тонн пшеницы, 19,2 млн тонн ячменя, 12,1 млн тонн кукурузы.

Как заявил руководитель центра Игорь Павенский, из-за высоких цен на зерно в текущем сезоне стоит ожидать роста посевных площадей до 47,3 млн га против 46,3 млн га в 2018 году.

Прогноз центра также основан на том, что под урожай 2019 года были засеяны рекордные площади озимых - 18 млн га против 17,55 млн га под урожай 2018 года. С учетом зимней гибели площадь может составить 17,3 млн га, что на 0,4 млн га больше, чем годом ранее.

"Благодаря высокому снежному покрову в центре и Поволжье и отсутствию сильных морозов на юге, ожидается низкий уровень гибели посевов озимых и благоприятный уровень влагозапасов весной", - заявил И.Павенский.

По оценке центра, площадь сева яровых зерновых будет на уровне 30 млн га против 29,6 млн га в прошлом году.

"Если не случится серьезных погодных катаклизмов, то урожайность зерновых в 2019 году, вероятно, будет выше прошлогодней и выше средней за последние пять лет", - считает он.

И.Павенский также сообщил, что экспортеры уже начали контрактовать российское зерно нового урожая. Цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% с поставкой в июле-августе составляют около $210 за тонну. Это относительно благоприятный для сельхозпроизводителей уровень, считает он. Эксперт напомнил, что с мая 2015 года до февраля 2018 года цены располагались в диапазоне $180-200 за тонну.

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор зерна в этом году составит 121 млн тонн. Но, как заявил глава ИКАР Дмитрий Рылько, это пока "крайне условный прогноз, который сделан в рамках многолетних трендов".

Сбор пшеницы в этом году ИКАР оценивает в 76,6 млн тонн.

Наиболее оптимистичен в прогнозах на этот год генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Он считает, что сбор зерна может превысить 127 млн тонн.

Эта оценка основана на том, что расширятся посевные площади. Кроме того, гибель озимых не превысит 6% площадей, что, по его словам, является хорошим показателем сохранности.

По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в этом году составит 108-110 млн тонн, в том числе 67 млн тонн пшеницы. Однако данные, полученные из регионов, не исключают, что производство может составить 118 млн тонн.

В прошлом году было собрано 112,9 млн тонн зерна, урожай пшеницы составил 72,1 млн тонн.