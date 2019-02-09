Переговоры с Мадуро бесполезны, уверен советник президента США Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу заявил, что вести переговоры с администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро не имеет смысла из-за отсутствия у нее желания договариваться.

"С Мадуро и его подручными не будет хороших честных переговоров. Раз за разом Мадуро демонстрировал, что он никогда не будет вести переговоры из чистых побуждений, и его единственная цель - выиграть еще время", - написал он на своей странице в Twitter.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Н.Мадуро считает действия оппозиции незаконными.