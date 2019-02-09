Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11 Фев 12 Фев

Дальнее зарубежье 09.02.2019 09:56

Переговоры с Мадуро бесполезны, уверен советник президента США Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу заявил, что вести переговоры с администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро не имеет смысла из-за отсутствия у нее желания договариваться.

"С Мадуро и его подручными не будет хороших честных переговоров. Раз за разом Мадуро демонстрировал, что он никогда не будет вести переговоры из чистых побуждений, и его единственная цель - выиграть еще время", - написал он на своей странице в Twitter.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Н.Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ПЕРЕГОВОРЫ, СКЕПСИС


Похожие новости


Мадуро подписал письмо Трампу Total перенесет управление деятельностью в Венесуэле из Хьюстона в Европу Трамп вновь заявил о поддержке народа Венесуэлы и осудил Мадуро Болтон обсудил с главой МИД Бразилии гуманитарную помощь Венесуэле Мадуро обещает Трампу направить документ с подписями 10 млн венесуэльцев с протестом против вооруженного вмешательства Болтон обещает гумпомощь для Венесуэлы и призывает Мадуро "уйти с дороги"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]