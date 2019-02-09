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Дальнее зарубежье 09.02.2019 09:28

США настаивают, что система ПРО "Иджис" не нарушает ДРСМД

Постпредство США при НАТО ответило на предложение России Вашингтону вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей (ДРСМД) и уничтожить определенные виды вооружений.

"Система противоракетной обороны "Иджис", полностью соответствует обязательствам США по Договору о РСМД. Система способна запускать только направленные на защиту ракеты-перехватчики, такие как SM-3", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте американского постпредства.

В сообщении отмечается, что "Российская Федерация впервые выразила обеспокоенность по поводу баллистических ракет США примерно 19 лет назад".

"ДРСМД предусматривает использование ракет, запрещенных в иных случаях, в целях исследований и разработок, включая их использование в качестве ракет-мишеней для испытаний в области противоракетной обороны", - отмечается в документе.

Американское постпредство напомнило, что США "действовали в рамках этих параметров для всех видов деятельности, связанных с баллистическими ракетами-мишенями, и направляли уведомление и документацию Российской Федерации".

"Целью запусков баллистических ракет США является исследование и разработка систем противоракетной обороны США, а не разработка самих ракет-мишеней", - подчеркивает американская сторона.

В сообщении также говорится, что ДРСМД не устанавливает никаких ограничений на испытания, производство или владение беспилотниками, которыми располагают США.

Накануне официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков сообщил, что Россия предлагает США уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки МK-41. Он заявил, что США разработали их для запуска крылатых ракет Tomahawk.

Кроме того, Вашингтону предложено уничтожение "ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности", сказал И.Конашенков.

США рекомендовано также уничтожить ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил он. И.Конашенков заявил, что эти летательные аппараты подпадают "по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре (ДРСМД) термина "крылатая ракета наземного базирования".

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Тэги: США, РОССИЯ, ДРСМД, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]