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Дальнее зарубежье 09.02.2019 12:27

Следующий раунд переговоров между США и Китаем по торговле пройдет 14-15 февраля - Белый дом

Представители США 14-15 февраля отправятся в Пекин для участия в третьем раунде американо-китайских переговоров в целях деэскалации торговой войны между КНР и США, сообщили в пятницу в Белом доме.

Американскую делегацию возглавят торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, отмечают в администрации президента.

Участники переговоров рассчитывают прийти к торговому соглашению до 1 марта, когда США планируют ввести новые импортные пошлины, которые затронут импорт товаров из КНР на $200 млрд.

При этом президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, ДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]