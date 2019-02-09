Глава МИД Украины Климкин: на украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей, но не от России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей на выборах от любых стран, но не от России, и предложил "поставить точку во всех дискуссиях".

"Предлагаю всем, наконец, успокоиться в отношении российских официальных наблюдателей на президентских выборах в Украине. В начале января я, как и положено, написал письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ госпоже Гисладоттир (Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир - ИФ) с приглашением направить наблюдательную миссию. Приглашая наблюдателей на президентские выборы в Украине, я отметил, что МИД не будет принимать документы от российских официальных наблюдателей. Это было бы не просто политически неправильно, это противоречило бы нравственным принципам и законодательству", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Он напомнил, что накануне в четверг, 7 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей на выборах в Украине.

"Итак, предлагаю поставить точку во всех дискуссиях вокруг суверенного решения суверенного государства и двигаться дальше", - добавил глава МИД Украины П.Климкин.