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Дальнее зарубежье 09.02.2019 10:38

Представитель венесуэльской оппозиции пообещал признать Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Карлос Альфредо Веккьо, которого в Вашингтоне признали временным поверенным в делах Венесуэлы в США, заявил о готовности в случае смены власти в его стране к восстановлению отношений с Грузией и к признанию юрисдикции Тбилиси над территориями Абхазии и Южной Осетии, сообщает в пятницу МИД Грузии.

"Нет никаких сомнений, что после того, как мы получим полный контроль на территории всей страны, будем работать с Грузией. Мы хотим открыть отношения с Грузией. Мы поддержим Грузию и признаем Грузию как единственную страну, которая имеет юрисдикцию на указанных территориях (Абхазии и Южной Осетии). Существующая сегодня ситуация противоречит международному праву", - заявил, как отмечается в сообщении МИД, Карлос Альфредо Веккьо после встречи с главой грузинского внешнеполитического ведомства Давидом Залкалиани в Вашингтоне.

Сообщается, что он выразил благодарность грузинскому руководству за признание Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

По информации МИД, на встрече Д.Залкалиани отметил, что Грузия внимательно следит за текущими процессами в Венесуэле и надеется, что страна в ближайшем будущем вернется к международному правовому пространству.

Д.Залкалиани выразил надежду, что между Грузией и Венесуэлой будут восстановлены "полноценные отношения, которые будут основаны на принципе уважения суверенитета и территориальной целостности".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]