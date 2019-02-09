Представитель венесуэльской оппозиции пообещал признать Абхазию и Южную Осетию территориями Грузии

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Карлос Альфредо Веккьо, которого в Вашингтоне признали временным поверенным в делах Венесуэлы в США, заявил о готовности в случае смены власти в его стране к восстановлению отношений с Грузией и к признанию юрисдикции Тбилиси над территориями Абхазии и Южной Осетии, сообщает в пятницу МИД Грузии.

"Нет никаких сомнений, что после того, как мы получим полный контроль на территории всей страны, будем работать с Грузией. Мы хотим открыть отношения с Грузией. Мы поддержим Грузию и признаем Грузию как единственную страну, которая имеет юрисдикцию на указанных территориях (Абхазии и Южной Осетии). Существующая сегодня ситуация противоречит международному праву", - заявил, как отмечается в сообщении МИД, Карлос Альфредо Веккьо после встречи с главой грузинского внешнеполитического ведомства Давидом Залкалиани в Вашингтоне.

Сообщается, что он выразил благодарность грузинскому руководству за признание Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

По информации МИД, на встрече Д.Залкалиани отметил, что Грузия внимательно следит за текущими процессами в Венесуэле и надеется, что страна в ближайшем будущем вернется к международному правовому пространству.

Д.Залкалиани выразил надежду, что между Грузией и Венесуэлой будут восстановлены "полноценные отношения, которые будут основаны на принципе уважения суверенитета и территориальной целостности".