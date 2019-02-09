У России и других ответственных стран все еще есть время признать лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо, заявляет Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу призвал Россию и другие страны признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
"У России и других (стран - ИФ) все еще есть время присоединиться к сообществу ответственных стран в том, чтобы признать Гуайдо, Национальную ассамблею и путь к свободе и процветанию в Венесуэле", - написал Дж.Болтон на своей странице в Twitter.
"Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей", - подчеркнул советник.
Позднее в Twitter Дж.Болтон также призвал страны-импортеры венесуэльской нефти не допускать того, чтобы платежи за поставки нефти поступали администрации Н.Мадуро.
"Мы настоятельно советуем всем странам, которые импортируют венесуэльскую нефть, предпринять соответствующие шаги и гарантировать: какие-либо платежи будут поступать лишь на счета, которые не разграбят Мадуро и его подельники", - отметил Дж.Болтон.
"Изобильные природные ресурсы Венесуэлы должны приносить пользу народу Венесуэлы!" - добавил он.
Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»