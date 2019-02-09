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Дальнее зарубежье 09.02.2019 11:02

У России и других ответственных стран все еще есть время признать лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо, заявляет Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу призвал Россию и другие страны признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

"У России и других (стран - ИФ) все еще есть время присоединиться к сообществу ответственных стран в том, чтобы признать Гуайдо, Национальную ассамблею и путь к свободе и процветанию в Венесуэле", - написал Дж.Болтон на своей странице в Twitter.

"Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей", - подчеркнул советник.

Позднее в Twitter Дж.Болтон также призвал страны-импортеры венесуэльской нефти не допускать того, чтобы платежи за поставки нефти поступали администрации Н.Мадуро.

"Мы настоятельно советуем всем странам, которые импортируют венесуэльскую нефть, предпринять соответствующие шаги и гарантировать: какие-либо платежи будут поступать лишь на счета, которые не разграбят Мадуро и его подельники", - отметил Дж.Болтон.

"Изобильные природные ресурсы Венесуэлы должны приносить пользу народу Венесуэлы!" - добавил он.

Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]