Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11 Фев 12 Фев

Регион 09.02.2019 13:19

Посол Ирана в РФ назвал создаваемый ЕС механизм расчетов Instex позитивным, но запоздалым шагом

Создание финансового механизма Instex для расчётов "евротройки" с Ираном запоздало, хотя это и шаг к диалогу и стабильности, заявил в пятницу посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Финансовый механизм, который предлагают европейские коллеги это, конечно, серьезный шаг", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Иранский дипломат назвал такую меру европейских стран шагом в пользу диалога и стабильности в мире.

"Но Иран, конечно, смотрит на это как на первый шаг, и я не могу скрывать, что в Иране ожидают от Евросоюза больше, чем он делает", - подчеркнул М.Санаи. Он подчеркнул, что решение европейских стран было предложено "с большим опозданием".

"Иран неоднократно, МАГАТЭ тоже подтверждали, что (Иран) выполняет свои обязанности ( по ядерной сделке)", - сказал М.Санаи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЕС, РАСЧЕТЫ


Похожие новости


Путин проведет двустороннюю встречу с Рухани 14 февраля в Сочи - Песков Азербайджан, Дагестан и Иран соединит круизное судоходство Помощник главы МИД Ирана проведет в Москве переговоры по Сирии Тегеран и Москва планируют провести учения на Каспии - иранский военачальник Лавров, Зариф и Чавушоглу обсуждают в Женеве формирование Конституционного комитета Сирии Помпео назвал Россию, Иран и Китай примерами негативных сил в мире

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]