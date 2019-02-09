Посол Ирана в РФ назвал создаваемый ЕС механизм расчетов Instex позитивным, но запоздалым шагом

Создание финансового механизма Instex для расчётов "евротройки" с Ираном запоздало, хотя это и шаг к диалогу и стабильности, заявил в пятницу посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Финансовый механизм, который предлагают европейские коллеги это, конечно, серьезный шаг", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Иранский дипломат назвал такую меру европейских стран шагом в пользу диалога и стабильности в мире.

"Но Иран, конечно, смотрит на это как на первый шаг, и я не могу скрывать, что в Иране ожидают от Евросоюза больше, чем он делает", - подчеркнул М.Санаи. Он подчеркнул, что решение европейских стран было предложено "с большим опозданием".

"Иран неоднократно, МАГАТЭ тоже подтверждали, что (Иран) выполняет свои обязанности ( по ядерной сделке)", - сказал М.Санаи.