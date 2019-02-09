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Регион 09.02.2019 11:58

Зурабишвили в бронежилете посетила грузинских военных в Афганистане

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила военные базы в Баграме и Кабуле в Афганистане, где ознакомилась с условиями службы грузинских военных, принимающих участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Как сообщает в пятницу администрация грузинского президента, С.Зурабишвили в поездке в Афганистан сопровождали министр обороны Леван Изория и командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Владимир Чачибая.

Сообщается, что в ходе посещения авиабазы Баграм С.Зурабишвили возложила венок к мемориалу погибшим в ходе выполнения миротворческой миссии грузинским военнослужащим, а также посетила построенную грузинскими военными церковь.

"Верховный главнокомандующий выразила миротворцам благодарность за вклад в мировую безопасность и подчеркнула важность заслуг и деятельности грузинских военнослужащих для страны", - отмечают в администрации.

В сообщении говорится, что С.Зурабишвили встретилась с представителями командования миссией НАТО в Афганистане.

В ходе визита С.Зурабишвили также встретилась с президентом Афганистана Мухаммедом Ашрафом Гани.

Администрация президента также распространила фотографии визита С.Зурабишвили в Афганистан, на одной из которых она выходит из приземлившегося на авиабазе вертолета в бронежилете.

На своей странице в Facebook сама С.Зурабишвили написала, что как верховный главнокомандующий и как рядовая грузинка гордится тем, что все отмечают высокий профессионализм грузинских военнослужащих, которые несут службу в Афганистане.

По ее словам, в Афганистане она почтила память 32 грузинских военнослужащих, погибших при выполнении миротворческой миссии в этой стране.

На сегодняшний день в Афганистане несут службу до 900 грузинских военнослужащих.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АФГАНИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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