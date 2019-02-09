Зурабишвили в бронежилете посетила грузинских военных в Афганистане

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила военные базы в Баграме и Кабуле в Афганистане, где ознакомилась с условиями службы грузинских военных, принимающих участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".
Как сообщает в пятницу администрация грузинского президента, С.Зурабишвили в поездке в Афганистан сопровождали министр обороны Леван Изория и командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Владимир Чачибая.
Сообщается, что в ходе посещения авиабазы Баграм С.Зурабишвили возложила венок к мемориалу погибшим в ходе выполнения миротворческой миссии грузинским военнослужащим, а также посетила построенную грузинскими военными церковь.
"Верховный главнокомандующий выразила миротворцам благодарность за вклад в мировую безопасность и подчеркнула важность заслуг и деятельности грузинских военнослужащих для страны", - отмечают в администрации.
В сообщении говорится, что С.Зурабишвили встретилась с представителями командования миссией НАТО в Афганистане.
В ходе визита С.Зурабишвили также встретилась с президентом Афганистана Мухаммедом Ашрафом Гани.
Администрация президента также распространила фотографии визита С.Зурабишвили в Афганистан, на одной из которых она выходит из приземлившегося на авиабазе вертолета в бронежилете.
На своей странице в Facebook сама С.Зурабишвили написала, что как верховный главнокомандующий и как рядовая грузинка гордится тем, что все отмечают высокий профессионализм грузинских военнослужащих, которые несут службу в Афганистане.
По ее словам, в Афганистане она почтила память 32 грузинских военнослужащих, погибших при выполнении миротворческой миссии в этой стране.
На сегодняшний день в Афганистане несут службу до 900 грузинских военнослужащих.
Президент Алиев присвоил министру налогов специальное звание советника государственной службы
Министр обороны Азербайджана приказал пресекать любые провокации противника
Алиев на встрече с Орешкиным выразил уверенность в успехе российско-азербайджанских проектов
Сбор зерна в России в 2019 г. превысит 120 млн тонн - эксперты
Средняя численность работников КАМАЗа за год снизилась на 2,7%
Группа ГАЗ и Азермаш планируют экспортировать автомобили, произведенные в Азербайджане, в Турцию, Грузию и Украину
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 15 человек
Французский "Нант" вывел из обращения 9-й номер, под которым играл погибший в авиакатастрофе аргентинец Сала
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017-18
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»