Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо подверг критике правительство Франции за проведение "ультралиберального" курса, в результате которого, по его мнению, граждане стали менее защищенными, а их покупательная способность снизилась.

"Вот почему я хотел встретиться с представителями движения "желтых жилетов", потому что я не верю, что политическое будущее Европы зависит от правых или левых партий или от так называемых "новых" партий, которые на самом деле следуют традициям", - говорится в его письме, опубликованном во французской газете "Монд".

Ранее вице-премьер Италии сообщил, что встречался с известным активистом "желтых жилетов" Кристофом Шаленсоном, а также с представителями движения, которые намерены принять участие в выборах в Европарламент в мае 2019 года.

"Желтые жилеты" проводят регулярные акции протеста против французского правительства, стремясь привлечь его внимание к финансовым проблемам французов.

"Мы никогда не переставали протягивать руку Франции", - приводят западные СМИ слова Л.Ди Майо, сказанные им в итальянской коммуне Роккаразо.

Кроме того, он подверг власти Франции за подавление политического плюрализма в стране.

"Однако если протягивание руки не предоставляет возможности вести диалог с какой-либо политической силой, кроме как "Вперед, Республика!" (партия президента Франции Эмманюэля Макрона) то я думаю, что это ошибка", - сказал итальянский вице-премьер.

Ранее представитель французского правительства Бенжамен Гриво заявил, что недавний визит Л.Ди Майо во Францию нарушал "самые элементарные правила дипломатии", так как о нем не было объявлено заранее.