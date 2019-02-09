Вашингтон будет поддерживать гуманитарной помощью лидера венесуэльской оппозиции - Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в пятницу заявил, что в Вашингтоне надеются как можно скорее оказать самопровозглашенному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо гуманитарную помощь.

"США стараются как можно быстрее доставить гуманитарную помощь Венесуэле, чтобы помочь людям и их новому правительству, которое возглавляет Х.Гуайдо", - написал Дж.Болтон на своей странице в Twitter.

По словам советника, он надеется, что народ Венесуэлы и военные позволят доставить эту гуманитарную помощь в страну.

"США продолжат использовать всевозможные методы, чтобы отстранить (президента Венесуэлы - ИФ) Николаса Мадуро и его приближенных от денежных средств, которые по праву принадлежат народу Венесуэлы. Мы не забудем о тех, кто продолжает незаконно присваивать себе ресурсы и противодействуют собственным гражданам", - подчеркнул Дж.Болтон.

Ранее сообщалось, что военнослужащие армии Венесуэлы заблокировали мост на границе с Колумбией, чтобы не допустить доставку в страну гуманитарной помощи.

По поступающим с границы сообщениям, пограничный мост между колумбийским городом Кукута и венесуэльским городом Уренья перекрыт автоцистерной и грузовым контейнером.