Вашингтон будет поддерживать гуманитарной помощью лидера венесуэльской оппозиции - Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в пятницу заявил, что в Вашингтоне надеются как можно скорее оказать самопровозглашенному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо гуманитарную помощь.
"США стараются как можно быстрее доставить гуманитарную помощь Венесуэле, чтобы помочь людям и их новому правительству, которое возглавляет Х.Гуайдо", - написал Дж.Болтон на своей странице в Twitter.
По словам советника, он надеется, что народ Венесуэлы и военные позволят доставить эту гуманитарную помощь в страну.
"США продолжат использовать всевозможные методы, чтобы отстранить (президента Венесуэлы - ИФ) Николаса Мадуро и его приближенных от денежных средств, которые по праву принадлежат народу Венесуэлы. Мы не забудем о тех, кто продолжает незаконно присваивать себе ресурсы и противодействуют собственным гражданам", - подчеркнул Дж.Болтон.
Ранее сообщалось, что военнослужащие армии Венесуэлы заблокировали мост на границе с Колумбией, чтобы не допустить доставку в страну гуманитарной помощи.
По поступающим с границы сообщениям, пограничный мост между колумбийским городом Кукута и венесуэльским городом Уренья перекрыт автоцистерной и грузовым контейнером.
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