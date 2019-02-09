Молдавские социалисты опасаются снятия их партии с выборов

Пропрезидентская Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) в связи с предстоящими парламентскими выборами обратилась к международным структурам с просьбой гарантировать честность избирательного процесса, и призвала сторонников к акциям протеста.

"Демократическая партия и её сателлиты предпринимают все усилия для снятия Партии социалистов Республики Молдова, ведущей политической силы страны, с предвыборной гонки", - говорится в заявлении, с которым ПСРМ выступила в пятницу вечером, после того как Центральная избирательная комиссия вынесла предупреждение партии в связи с нарушениями законодательства с ее стороны.

Социалисты указывают на то, что "сама Демократическая партия и подконтрольные ей парламент и правительство регулярно использует административный ресурс для давления на избирателей".

"ПСРМ заявляет, что любые попытки снять крупнейшую и наиболее популярную партию в стране с выборов подорвут доверие к предстоящим выборам и сделают их нелегитимными. ПСРМ призывает всех своих сторонников и всех граждан Республики Молдова, которым небезразлична судьба страны, быть готовыми к бессрочным акциям протеста", - говорится в Заявлении.

ПСРМ обратилась ко всем внешним партнёрам Молдавии, а также к международным структурам, осуществляющими наблюдение за выборами, с призывом гарантировать честность избирательного процесса.

Ранее ЦИК Молдавии вынес предупреждение Партии социалистов за "использование административных ресурсов администрации президента, незаконное финансирование, поддержку со стороны России, вмешательство президента Игоря Додона в выборы на стороне Партии социалистов".

ЦИК рассматривал возможность исключения ПСРМ из избирательной кампании, но решил ограничиться вынесением предупреждения ПСРМ.

Центральная избирательная комиссия также признала действия России по амнистии трудовых мигрантов из республики "вмешательством в процесс выборов в парламент Молдавии".

Выборы в парламент Молдавии состоятся 24 февраля. Они впервые пройдут не по пропорциональной, а по смешанной системе - 51депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 - по партийным спискам. Два округа созданы для жителей Приднестровья, которые смогут проголосовать на избирательных участках на правом берегу Днестра. Еще три депутата будут избраны по округам для граждан Молдавии, работающих за рубежом.

Согласно последним соцопросам, в новый парламент пройдут три партии, но ни у кого не будет парламентского большинства.

ПСРМ получила бы 20% голосов, избирательный блок ACUM (в его состав входят проевропейские правые партии PAS и "Платформа DА") - 11,7%, и правящая Демпартия Молдавии - 9%, свидетельствуют результаты социологического опроса "Барометр общественного мнения".