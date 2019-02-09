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СНГ 09.02.2019 14:13

ЦИК Украины предприняла повышенные меры кибербезопасности

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что комиссия предпринимает различные меры для обеспечения кибербезопасности проведения выборов президента "в условиях агрессии со стороны РФ".

"Мы предпринимаем много мер для обеспечения кибербезопасности в условиях агрессии со стороны Российской Федерации, в том числе не только путем сугубо технической стороны вопроса, а также усиливая безопасность по организации соответствующего доступа к Реестру избирателей и пользованию данными реестра", - сказала Т.Слипачук на брифинге в пятницу в Киеве.

По ее словам, Госреестр избирателей и система "Выборы" - "это те механизмы, которые работают для обеспечения прозрачных и честных выборов на Украине".

Т.Слипачук также сообщила, что Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала рекордное количество общественных организаций в качестве официальных наблюдателей на выборах президента.

"В этом году у нас рекордное количество общественных организаций, которым дано разрешение иметь официальных наблюдателей. Если в 2014 году у нас было 10 таких организаций, в том числе, из них 6 осуществляли наблюдение во всех регионах Украины, то сегодня это 138 общественных организаций", - сообщила на брифинге в пятницу глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Она отметила, что 130 из зарегистрированных украинских общественных организаций намерены иметь наблюдателей во всех областях Украины, 3 - в Одесской области, 2 - в Черниговской области, еще по одной организации будут наблюдать за выборами в Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Т.Слипачук также указала, что уже зарегистрированы 109 наблюдателей от 6 международных организаций, включая БДИПЧ ОБСЕ, и от Федеративной Республики Германия.

В 2014 году за выборами президента Украины наблюдали представители 39 международных организаций.

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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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