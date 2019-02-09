Глава Минобороны Армении обсудил с Чемезовым развитие ВТС

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел в Москве встречу с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны Армении, на встрече в расширенном составе с участием представителей крупных военно-промышленных компаний РФ был обсужден ряд вопросов сотрудничества в военно-технической сфере.

Д.Тоноян прибыл с визитом в Москву накануне. В тот же день он обсудил перспективы развития сотрудничества с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрием Шугаевым. В пятницу армянский министр провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.