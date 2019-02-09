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СНГ 09.02.2019 10:49

Глава Минобороны Армении обсудил с Чемезовым развитие ВТС

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел в Москве встречу с гендиректором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны Армении, на встрече в расширенном составе с участием представителей крупных военно-промышленных компаний РФ был обсужден ряд вопросов сотрудничества в военно-технической сфере.

Д.Тоноян прибыл с визитом в Москву накануне. В тот же день он обсудил перспективы развития сотрудничества с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрием Шугаевым. В пятницу армянский министр провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]