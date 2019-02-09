Собянин: 2019-й год в Москве станет годом развития железных дорог

В наступившем году в Москве будет вестись активная работа по развитию пассажирских перевозок железнодорожным транспортном, заявил мэр столицы Сергей Собянин на отчетном мероприятии градостроительного комплекса, прошедшем в концертном зале "Зарядье" в пятницу.

Он отметил, что 2018 год стал для Москвы годом метро, так как было открыто рекордное для метростроения число станций - 17.

"В ближайшие пять лет нам предстоит построить ещё 50 станций метро. Нам свой подвиг, который мы совершили, мы должны превзойти. Можете представить с каким напряжением мы должны работать, чтобы реализовать эти планы", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что многие из этих станций уже строятся в круглосуточном режиме, по остальным введется подготовка к активной фазе возведения.

"Наступивший год можно будет назвать годом железных дорог. Мы всегда считали, что для города важно метро, а железные дороги - это что-то негородское, мало имеющее отношение к его жизни. Это представление начинает кардинально меняться", - сказал С.Собянин.

Теперь, по его словам, одним из основных приоритетов транспортного развития становится развитие наземного железнодорожного транспорта в городе.

"За последние годы мы увеличили объём провозной способности (железнодорожным транспортом) на 1,3 млн пассажирских мест. Так вот в следующем году мы добавим ещё 1,3. Это дополнительные магистральные пути, которые будут дополнительно проложены на Ярославском направлении железной дороги до Мытищ, это Горьковское направление до города Железнодорожный, это Смоленское направление до Одинцово. Это и увеличение такта поездов до 4 минут на Московском центральном кольце, и запуск первых центральных диаметров МЦД-1, МЦД-2", - рассказал С.Собянин.

По его словам, прошедший 2018 год также можно назвать годом дорожного строительства (построено 125 км дорог), годом "спорта и дружбы", так как труды строителей оценили гости Чемпионата мира по футболу, а также годом строительства зданий культуры, образования и здравоохранения.

"Город не может развиваться в одном направлении, поэтому мы с вами работаем максимально быстро, эффективно и качественно во всех направлениях развития. И это, пожалуй, главное отличие от любых других городов. Это проект ни дорог, ни метро, ни школ отдельных, это проект развития города", - отметил мэр Москвы.

По его словам, в столице реновация происходит не только в жилой застройке, но и в сферах образования, культуры, спорта, транспорта и благоустройства.

"И, конечно, основная нагрузка постоянного обновления нашего города лежит на ваших плечах. Я очень надеюсь, что мы справимся с этими задачами во всех направлениях развития города", - обратился С.Собянин к строителям.