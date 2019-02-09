Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11 Фев 12 Фев

Регион 09.02.2019 17:36

НАТО проведет учения в Грузии

Более 3 тысяч военнослужащих стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса примут участие в многонациональных военных учениях Agile Spirit 2019 в Грузии, сообщает министерство обороны Грузии.

По данным ведомства, учения будут проходить с 27 июля до 9 августа.

Как отмечают в Минобороны, детали проведения учений обсудили в ходе прошедшей на этой неделе в Тбилиси конференции представители стран, которые примут в них участие.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Учения планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных Сил США.

Как заявляют в Минобороны, для участия в учениях ряд стран перебросят в Грузию военную технику, однако количество и виды техники будут уточнены в ходе окончательной конференции планирования в мае текущего года.

Между тем ранее сообщалось, что в марте в Грузии пройдут совместные с НАТО командно-штабные учения (NATO-GEO EX 2019). Как заявляли в грузинском военном ведомстве, участие в них примут более 20 стран-членов и партнеров НАТО. Также в связи с учениями ожидается визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Грузию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Зурабишвили считает, что Грузия уже "стоит у дверей" НАТО Военный комитет НАТО посетит весной Грузию - спецпредставитель генсека альянса Зурабишвили довольна первым визитом в Брюссель Столтенберг поздравил Зурабишвили с победой на выборах президента Грузии Глава Минобороны Грузии рассчитывает на помощь США и НАТО в строительстве военного аэродрома Ишингер заявил о необходимости конкретных шагов к вступлению Грузии в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]