НАТО проведет учения в Грузии

Более 3 тысяч военнослужащих стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса примут участие в многонациональных военных учениях Agile Spirit 2019 в Грузии, сообщает министерство обороны Грузии.

По данным ведомства, учения будут проходить с 27 июля до 9 августа.

Как отмечают в Минобороны, детали проведения учений обсудили в ходе прошедшей на этой неделе в Тбилиси конференции представители стран, которые примут в них участие.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Учения планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных Сил США.

Как заявляют в Минобороны, для участия в учениях ряд стран перебросят в Грузию военную технику, однако количество и виды техники будут уточнены в ходе окончательной конференции планирования в мае текущего года.

Между тем ранее сообщалось, что в марте в Грузии пройдут совместные с НАТО командно-штабные учения (NATO-GEO EX 2019). Как заявляли в грузинском военном ведомстве, участие в них примут более 20 стран-членов и партнеров НАТО. Также в связи с учениями ожидается визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Грузию.