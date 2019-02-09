Меркель опровергла слухи о разладе между Берлином и Парижем

Отношения Франции и Германии дружественны и стабильны, несмотря на слухи и отмену визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Вы знаете, как часто я встречаюсь с президентом Макроном... Если несколько дней назад он сказал, что не приедет в Мюнхен, то все равно будет много совместных встреч, на примере которых вы сможете убедиться, то дух Ахенского договора жив", - сказала она журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о дисбалансе, якобы наметившемся в отношениях двух стран.

Слухи о разладе в отношениях между Францией и Германией появились после сообщений немецких газет о том, что Париж выступит в ЕС против линии Берлина по Nord Stream 2, а также после решения президента Э.Макрона отменить ранее заявленное участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ахенский договор" о франко-германском сотрудничестве и интеграции был подписан 22 января, как ожидается, он станет дополнением к Елисейскому договору о двухстороннем сотрудничестве, подписанному в 1963 году президентом Шарлем де Голлем и первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.