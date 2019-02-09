Гуайдо не верит, что Россия и Китай стоят на стороне президента Венесуэлы Мадуро

Провозгласивший себя временным президентом страны спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо считает, что на деле Россия и Китай не на стороне властей Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.

"Лично я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро. Они просто-напросто защищают свои инвестиции в Венесуэле", - заявил он в интервью изданию Wall Street Journal.

Х.Гуайдо отметил: "Постепенно они осознают, что Мадуро не может предложить им ни стабильности, ни гарантий. Именно оппозиция выступает за стабильность, защиту Венесуэлы, за развитие демократических процессов".

Лидер оппозиции сказал, что его не волнует то, что Венесуэла может стать центром новой холодной войны. Он подчеркнул, что в настоящее время "поддержка демократизации Венесуэлы и нашей борьбы является огромной, совершенно беспрецедентной".