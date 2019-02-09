Лидер венесуэльской оппозиции надеется, что армия перейдет на его сторону

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента Хуан Гуайдо рассчитывает, что ему и его сторонникам удастся заручиться поддержкой армии.
"Мы работаем над соглашением, которое будет включать в себя армию", - заявил он в интервью изданию Wall Street Journal.
По его словам, "соглашение будет предусматривать амнистию".
"Мы знаем, что в армии Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) процветают преследования, пытки, угрозы и неправомерные аресты. Страх - сильнейший фактор. Нам известно, что около 90% семей военнослужащих поддерживают смену режима, но не осмеливаются выразить это", - сказал Х.Гуайдо.
Он еще раз подчеркнул свое стремление к мирному урегулированию кризиса.
"Мы не хотим революции или переворота. Мы боремся за свободные выборы и конституционную демократию", - заявил Х.Гуайдо.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»