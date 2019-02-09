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Дальнее зарубежье 09.02.2019 19:53

Лидер венесуэльской оппозиции надеется, что армия перейдет на его сторону

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента Хуан Гуайдо рассчитывает, что ему и его сторонникам удастся заручиться поддержкой армии.

"Мы работаем над соглашением, которое будет включать в себя армию", - заявил он в интервью изданию Wall Street Journal.

По его словам, "соглашение будет предусматривать амнистию".

"Мы знаем, что в армии Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) процветают преследования, пытки, угрозы и неправомерные аресты. Страх - сильнейший фактор. Нам известно, что около 90% семей военнослужащих поддерживают смену режима, но не осмеливаются выразить это", - сказал Х.Гуайдо.

Он еще раз подчеркнул свое стремление к мирному урегулированию кризиса.

"Мы не хотим революции или переворота. Мы боремся за свободные выборы и конституционную демократию", - заявил Х.Гуайдо.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]