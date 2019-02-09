Медосмотр Трампа показал, что президент абсолютно здоров - Белый дом

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа не вызывает никаких опасений, сообщил Белый дом, ссылаясь на медицинское заключение личного врача главы государства Шона Конли.

"После того, как я закончил изучать заключения и рекомендации, рад сообщить, что состояние здоровья президента Соединенных Штатов очень хорошее. Надеюсь, оно останется в том же состоянии на весь срок его президентства", - говорится в заключении врача.

Д.Трамп в пятницу прошел плановый медосмотр в военном госпитале Walter Reed, продолжавшийся в течение четырех часов.