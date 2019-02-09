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Дальнее зарубежье 09.02.2019 18:46

Медосмотр Трампа показал, что президент абсолютно здоров - Белый дом

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа не вызывает никаких опасений, сообщил Белый дом, ссылаясь на медицинское заключение личного врача главы государства Шона Конли.

"После того, как я закончил изучать заключения и рекомендации, рад сообщить, что состояние здоровья президента Соединенных Штатов очень хорошее. Надеюсь, оно останется в том же состоянии на весь срок его президентства", - говорится в заключении врача.

Д.Трамп в пятницу прошел плановый медосмотр в военном госпитале Walter Reed, продолжавшийся в течение четырех часов.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, МЕДОСМОТР, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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