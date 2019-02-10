Суслик помог археологам обнаружить клад в астраханской степи

Клад серебряных монет конца XIV века обнаружили во время раскопок в Астраханской области ученые Марийского государственного университета, сообщается на официальном сайте университета.
"На территории Селитренного городища (столица Золотой Орды XIII-XV веков) в Астраханской области археологи обнаружили клад серебряных монет конца XIV века. Помощь археологам оказал суслик, который вытолкнул наружу встретившиеся на его подземном пути монеты. Они хранились в холщовом мешочке", - говорится в сообщении.
"Селитренное городище" - памятник археологии федерального значения. На этом месте в средневековье располагалась столица Золотой Орды - город Сарай Аль Махруса, известный также как Сарай-Бату. Раскопки там начались в 1965 году и продолжаются до сих пор.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»