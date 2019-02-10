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Это интересно 10.02.2019 13:33

Суслик помог археологам обнаружить клад в астраханской степи

Клад серебряных монет конца XIV века обнаружили во время раскопок в Астраханской области ученые Марийского государственного университета, сообщается на официальном сайте университета.

"На территории Селитренного городища (столица Золотой Орды XIII-XV веков) в Астраханской области археологи обнаружили клад серебряных монет конца XIV века. Помощь археологам оказал суслик, который вытолкнул наружу встретившиеся на его подземном пути монеты. Они хранились в холщовом мешочке", - говорится в сообщении.

"Селитренное городище" - памятник археологии федерального значения. На этом месте в средневековье располагалась столица Золотой Орды - город Сарай Аль Махруса, известный также как Сарай-Бату. Раскопки там начались в 1965 году и продолжаются до сих пор.

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Тэги: РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, АРХЕОЛОГИЯ, АРТЕФАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]