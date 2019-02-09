В Башкирии возбуждено дело в отношении водителя маршрутки, попавшей в ДТП с 19 пострадавшими - МВД

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя микроавтобуса в Стерлитамаке, накануне попавшего в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали не менее 19 человек, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.

"В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, отметили в пресс-службе.

В минувшую пятницу днем в Стерлитамаке пассажирский автобус "Газель Next" врезался в электроопору. Девятнадцать человек, в том числе трое детей, получили травмы. Водитель был трезв, имеет стаж 25 лет и является официальным пассажирским перевозчиком.