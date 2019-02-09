Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.0258 GBR   2.2014 TRY   0.3228

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.64 -1.37 Brent 61.63 -1.06

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11 Фев 12 Фев

СНГ 09.02.2019 19:30

В Башкирии возбуждено дело в отношении водителя маршрутки, попавшей в ДТП с 19 пострадавшими - МВД

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя микроавтобуса в Стерлитамаке, накануне попавшего в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали не менее 19 человек, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.

"В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, отметили в пресс-службе.

В минувшую пятницу днем в Стерлитамаке пассажирский автобус "Газель Next" врезался в электроопору. Девятнадцать человек, в том числе трое детей, получили травмы. Водитель был трезв, имеет стаж 25 лет и является официальным пассажирским перевозчиком.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДТП, ВОДИТЕЛЬ, ДЕЛО


Похожие новости


В Москве столкнулись семь автомобилей и автобус, данные о пострадавших уточняются Восемь жителей Баку пострадали в автоаварии на Ставрополье Пятеро пострадавших в ДТП под Воронежем граждан Азербайджана остаются в больнице Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения "Скорой" и легковушки на Кубани Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии Число пострадавших в ДТП с азербайджанским микроавтобусом на Ставрополье увеличилось до 10 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]