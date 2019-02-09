Более 100 рейсов отменено в Токио из-за сильных снегопадов

Более сотни рейсов отменено в аэропортах Токио из-за снегопада, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в субботу.

"Сильные снегопады в Токио и столичном регионе стали причиной отмены более 100 рейсов. Затруднено дорожное движение", - говорится в сообщении ДСКЦ, опубликованном в "Твиттере".

Регион Большой Токио обслуживают два международных аэропорта - Ханэда и Нарита, который принимает рейсы из России.