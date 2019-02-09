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Дальнее зарубежье 09.02.2019 12:16

Более 100 рейсов отменено в Токио из-за сильных снегопадов

Более сотни рейсов отменено в аэропортах Токио из-за снегопада, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в субботу.

"Сильные снегопады в Токио и столичном регионе стали причиной отмены более 100 рейсов. Затруднено дорожное движение", - говорится в сообщении ДСКЦ, опубликованном в "Твиттере".

Регион Большой Токио обслуживают два международных аэропорта - Ханэда и Нарита, который принимает рейсы из России.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТОКИО, АЭРОПОРТЫ, СНЕГОПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]