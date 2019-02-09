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Внешняя политика 09.02.2019 13:05

Алиев на встрече с Орешкиным выразил уверенность в успехе российско-азербайджанских проектов

Ввод в эксплуатацию моста через реку Самур на азербайджано-российской границе послужит расширению сотрудничества между двумя странами, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Ввод в эксплуатацию моста через реку Самур в этом году создаст хорошие возможности для прохода через границу граждан двух стран и послужит дальнейшему расширению сотрудничества», - сказал И.Алиев в субботу на встрече с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, сообщает сайт главы государства.

Президент выразил уверенность, что в рамках визита М.Орешкина в Азербайджан состоятся эффективные обсуждения вопросов, связанных с торговым оборотом, развитием сотрудничества в сфере транспорта, созданием совместных предприятий и дальнейшим расширением экономический связей.

И.Алиев подчеркнул успешное развитие отношений между Баку и Москвой во всех областях, отметив реализацию конкретных мер, предпринимаемых на основе подписанных между двумя государствами соглашений.

Президент отметил значение закладки фундамента в субботу в Гаджигабуле совместного предприятия по производству автомобилей Группы ГАЗ.

М.Орешкин, в свою очередь, отметил положительную динамику в связи с реализацией совместных проектов, активное двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сферах инвестиций и торговли.

Министр подчеркнул, что в настоящее время совершенствуются три погранично-пропускных пункта вдоль азербайджано-российской границе, и это является показателем комплексного подхода Баку и Москвы к развитию взаимного транспортного узла.

«Стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в инфраструктурной, инвестиционной, транспортной и других областях, отметили эффективность деятельности совместной межправкомиссии», - подчеркивается в информации.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев накануне заявил, что мост через реку Самур на азербайджано-российской границе будет введен в эксплуатацию в ноябре 2019 года.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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