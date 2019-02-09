Алиев на встрече с Орешкиным выразил уверенность в успехе российско-азербайджанских проектов

Ввод в эксплуатацию моста через реку Самур на азербайджано-российской границе послужит расширению сотрудничества между двумя странами, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Ввод в эксплуатацию моста через реку Самур в этом году создаст хорошие возможности для прохода через границу граждан двух стран и послужит дальнейшему расширению сотрудничества», - сказал И.Алиев в субботу на встрече с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, сообщает сайт главы государства.

Президент выразил уверенность, что в рамках визита М.Орешкина в Азербайджан состоятся эффективные обсуждения вопросов, связанных с торговым оборотом, развитием сотрудничества в сфере транспорта, созданием совместных предприятий и дальнейшим расширением экономический связей.

И.Алиев подчеркнул успешное развитие отношений между Баку и Москвой во всех областях, отметив реализацию конкретных мер, предпринимаемых на основе подписанных между двумя государствами соглашений.

Президент отметил значение закладки фундамента в субботу в Гаджигабуле совместного предприятия по производству автомобилей Группы ГАЗ.

М.Орешкин, в свою очередь, отметил положительную динамику в связи с реализацией совместных проектов, активное двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сферах инвестиций и торговли.

Министр подчеркнул, что в настоящее время совершенствуются три погранично-пропускных пункта вдоль азербайджано-российской границе, и это является показателем комплексного подхода Баку и Москвы к развитию взаимного транспортного узла.

«Стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в инфраструктурной, инвестиционной, транспортной и других областях, отметили эффективность деятельности совместной межправкомиссии», - подчеркивается в информации.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев накануне заявил, что мост через реку Самур на азербайджано-российской границе будет введен в эксплуатацию в ноябре 2019 года.

Р.Бабаев