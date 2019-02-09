Алиев на встрече с Орешкиным выразил уверенность в успехе российско-азербайджанских проектов

Ввод в эксплуатацию моста через реку Самур на азербайджано-российской границе послужит расширению сотрудничества между двумя странами, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Ввод в эксплуатацию моста через реку Самур в этом году создаст хорошие возможности для прохода через границу граждан двух стран и послужит дальнейшему расширению сотрудничества», - сказал И.Алиев в субботу на встрече с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, сообщает сайт главы государства.
Президент выразил уверенность, что в рамках визита М.Орешкина в Азербайджан состоятся эффективные обсуждения вопросов, связанных с торговым оборотом, развитием сотрудничества в сфере транспорта, созданием совместных предприятий и дальнейшим расширением экономический связей.
И.Алиев подчеркнул успешное развитие отношений между Баку и Москвой во всех областях, отметив реализацию конкретных мер, предпринимаемых на основе подписанных между двумя государствами соглашений.
Президент отметил значение закладки фундамента в субботу в Гаджигабуле совместного предприятия по производству автомобилей Группы ГАЗ.
М.Орешкин, в свою очередь, отметил положительную динамику в связи с реализацией совместных проектов, активное двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сферах инвестиций и торговли.
Министр подчеркнул, что в настоящее время совершенствуются три погранично-пропускных пункта вдоль азербайджано-российской границе, и это является показателем комплексного подхода Баку и Москвы к развитию взаимного транспортного узла.
«Стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в инфраструктурной, инвестиционной, транспортной и других областях, отметили эффективность деятельности совместной межправкомиссии», - подчеркивается в информации.
Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев накануне заявил, что мост через реку Самур на азербайджано-российской границе будет введен в эксплуатацию в ноябре 2019 года.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»