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Дальнее зарубежье 09.02.2019 14:02

Оппозиционная партия отказалась от выдвижения принцессы Таиланда в премьеры из уважения к монарху

Оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат", которая ранее выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Таиланда принцессу Уболу Ратану, прислушается к мнению короля о неприемлемости такого шага, передали в субботу тайские СМИ.

"Тхаи Ракса Чаат" будет действовать в соответствии с королевским указом", - приводят СМИ выдержки из заявления партии, которая намерена с уважением относиться к традициям и решениям монарха.

Ранее король Таиланда Маха Ватчиралонгкон заявил, что его 67-летняя сестра У.Ратана не может баллотироваться на пост премьер-министра, поскольку это противоречит конституции и тайским традициям. В связи с этим был издан специальный королевский указ.

В Таиланде следуют традиции, согласно которой представители королевского дворца не принимают активного участия в политических делах.

Парламентские выборы в Таиланде запланированы на 24 марта 2019 года.

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Тэги: ТАИЛАНД, ПРИНЦЕССА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]