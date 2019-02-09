Оппозиционная партия отказалась от выдвижения принцессы Таиланда в премьеры из уважения к монарху

Оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат", которая ранее выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Таиланда принцессу Уболу Ратану, прислушается к мнению короля о неприемлемости такого шага, передали в субботу тайские СМИ.
"Тхаи Ракса Чаат" будет действовать в соответствии с королевским указом", - приводят СМИ выдержки из заявления партии, которая намерена с уважением относиться к традициям и решениям монарха.
Ранее король Таиланда Маха Ватчиралонгкон заявил, что его 67-летняя сестра У.Ратана не может баллотироваться на пост премьер-министра, поскольку это противоречит конституции и тайским традициям. В связи с этим был издан специальный королевский указ.
В Таиланде следуют традиции, согласно которой представители королевского дворца не принимают активного участия в политических делах.
Парламентские выборы в Таиланде запланированы на 24 марта 2019 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»