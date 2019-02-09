Министр обороны Азербайджана приказал пресекать любые провокации противника

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поручил командирам всех уровней быть готовыми дать адекватный ответ и решительно пресечь любую провокацию противника.

«Командиры и начальники всех уровней должны быть готовыми дать адекватный ответ на любую провокацию противника и решительно пресечь его провокационную деятельность», - подчеркнул З.Гасанов на проведенном в субботу под его руководством в Центральном командном пункте ВС Азербайджана служебном совещании, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Министр поставил следующие задачи: более качественно организовать боевую подготовку, повысить уровень военного профессионализма, продолжить реформы в ВС, усилить идеологическую работу и морально-психологическое обеспечение, а также решить другие служебные вопросы.

З.Гасанов поделился своим видением более эффективной и качественной организации занятий по боевой подготовке в видах войск, воинских объединениях, соединениях и частях согласно соответствующим директивам и инструкциям, изучении руководящих документов, а также проведении других мероприятий, направленных на повышение профессионализма в новом учебном периоде.

«К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были также привлечены командиры соединений и другие ответственные офицеры», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев