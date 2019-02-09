Группа ГАЗ и Азермаш планируют экспортировать автомобили, произведенные в Азербайджане, в Турцию, Грузию и Украину

Группа ГАЗ и «Азермаш» автомобили, произведенные на совместном заводе в Азербайджане, планируют экспортировать в третьи страны, заявил директор по маркетингу и продажам Группы ГАЗ Олег Марков.

«Экспорт автомобилей планируется осуществить в рамках второго этапа сотрудничества с «Азермаш», - сказал О.Марков в беседе с журналистами в субботу в Гаджикабуле (центральный Азербайджан).

По его словам, автомобили могут экспортироваться в Грузию, Иран и Турцию.

«Второй этап сотрудничества между Группой ГАЗ и «Азермаш» планируется начать через три года после запуска в эксплуатацию автомобильного завода Группы ГАЗ в Гаджигабуле», - подчеркнул О.Марков.

Закладка фундамента совместного завода «Группа ГАЗ» и «Азермаш» по сборке легких коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоялась в субботу в Гаджикабульском промышленном квартале.

На предприятии в год будет производиться 1 тыс. автомобилей различных модификаций: «Газель», «Газель-Next», «Газель-Бизнес» и спецтехника.

Стоимость завода составляет 14 млн манатов ($8,235 млн). Инвестиции в проект осуществит азербайджанская сторона. Производство автомобилей планируется начать в 2020 году.

Как сообщалось ранее, в марте 2018 года "Группа ГАЗ" и "Азермаш" подписали соглашение о сотрудничестве в организации сборочного производства в Азербайджане. В соответствии с соглашением, "Азермаш" построит в городе Гаджигабуле завод по сборке легких коммерческих автомобилей и автобусов.

На первом этапе планируется начать выпуск автомобилей марки ГАЗ, включая линейку машин "Газель Next", "Газон Next", а также "Газель Бизнес" и "Соболь Бизнес" и их полноприводные версии.

В рамках совместного проекта "Группа ГАЗ" планирует организовать поставки машинокомплектов, обучение и сертификацию производственных специалистов, предоставит необходимую документацию и лицензии, в ходе реализации соглашения стороны будут также вести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

"Совместный проект с "Группой ГАЗ" позволит организовать в Азербайджане производство и поставки широкого ряда автомобилей и автобусов локальной сборки, обеспечит создание новых рабочих мест, обучение производственного персонала и будет способствовать развитию отрасли по созданию автомобильной спецтехники для различных видов бизнеса. Параллельно со строительством производства мы планируем вести организацию системы дистрибуции, чтобы предоставить нашим клиентам в Азербайджане выгодные условия покупки и удобное сервисное обслуживание", — отметил председатель правления "Азермаша" Эмин Ахундов.

ОАО "Азермаш" создано в ноябре 2017 года для развития автомобилестроения в Азербайджане. В качестве стратегических партнеров компании выбраны бренды Ravon, Iran Khodro и "ГАЗ".

"Горьковский автозавод" выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. "ГАЗ" обладает широкой дилерской сетью: более 220 центров продаж и 1,65 тыс. фирменных магазинов запчастей.

Группа "ГАЗ" входит в диверсифицированную промышленную группу "Базовый элемент" и является одним из крупнейших производителей коммерческих автомобилей в России.

Б.Рустамбеков