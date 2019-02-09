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Дальнее зарубежье 09.02.2019 20:19

Израильская полиция задержала палестинца по подозрению в убийстве девушки

Стражи порядка Израиля задержали палестинца, который может быть причастен к убийству 19-летней Ори Ансбахер, сообщили в субботу местные СМИ.

Подозреваемый был задержан в ходе операции в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Личность подозреваемого пока не раскрывается, однако известно, что мужчина - житель Хеврона. Его задержание было осуществлено в связи с обнаружением улик на месте преступления.

19-летняя О.Ансбахер пропала 7 февраля, вечером того же дня ее тело было найдено на юге Иерусалима со следами насилия. Постпред Израиля при ООН Данни Данон накануне призвал СБ ООН осудить это убийство.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, УБИЙСТВО, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]