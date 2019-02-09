Израильская полиция задержала палестинца по подозрению в убийстве девушки

Стражи порядка Израиля задержали палестинца, который может быть причастен к убийству 19-летней Ори Ансбахер, сообщили в субботу местные СМИ.

Подозреваемый был задержан в ходе операции в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Личность подозреваемого пока не раскрывается, однако известно, что мужчина - житель Хеврона. Его задержание было осуществлено в связи с обнаружением улик на месте преступления.

19-летняя О.Ансбахер пропала 7 февраля, вечером того же дня ее тело было найдено на юге Иерусалима со следами насилия. Постпред Израиля при ООН Данни Данон накануне призвал СБ ООН осудить это убийство.