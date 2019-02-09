Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 17 человек

До 17 человек возросло число погибших в результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в стамбульском районе Картал, сообщила в субботу газета "Сабах".

Жилой дом в Стамбуле обрушился 6 февраля. В доме были 14 квартир, проживали в них 27-30 человек. Причиной обрушения жилого здания могло стать то, что постройка была очень старой. Власти не исключают, что три верхних этажа дома могли быть построены незаконно. На месте происшествия продолжаются поисковые работы.