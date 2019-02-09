Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на встрече в Вашингтоне с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани обсудил создание транспортного коридора из Афганистана в Европу и поблагодарил за участие грузинских военных в афганской миссии НАТО, сообщает в субботу грузинское внешнеполитическое ведомство.

"Спецпредставитель США поблагодарил Давида Залкалиани за практическую и политическую поддержку Грузии в урегулировании ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу развития транспортного коридора из Афганистана в Европу, проходящего через несколько стран, в том числе и Грузию.

Д.Залкалиани заявил на встрече, что Грузия будет содействовать реализации этого проекта.

Соглашение о сооружении транспортного коридора "Лазуритовый коридор" был подписан между Афганистаном, Турцией, Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией в октябре 2017 года. По окончании проекта стоимостью $2 млрд предполагается, что железнодорожные пути и автострады соединят Афганистан с каспийским туркменским портом Туркменбаши, далее по Каспийскому морю до Баку, а затем коридор пройдет через Грузию, с ответвлениями в грузинские порты Поти и Батуми до Анкары и Стамбула.