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Дальнее зарубежье 09.02.2019 14:26

Спецпредставитель США поблагодарил главу МИД Грузии за поддержку в Афганистане, обсудил создание "Лазуритового коридора"

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на встрече в Вашингтоне с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани обсудил создание транспортного коридора из Афганистана в Европу и поблагодарил за участие грузинских военных в афганской миссии НАТО, сообщает в субботу грузинское внешнеполитическое ведомство.

"Спецпредставитель США поблагодарил Давида Залкалиани за практическую и политическую поддержку Грузии в урегулировании ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу развития транспортного коридора из Афганистана в Европу, проходящего через несколько стран, в том числе и Грузию.

Д.Залкалиани заявил на встрече, что Грузия будет содействовать реализации этого проекта.

Соглашение о сооружении транспортного коридора "Лазуритовый коридор" был подписан между Афганистаном, Турцией, Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией в октябре 2017 года. По окончании проекта стоимостью $2 млрд предполагается, что железнодорожные пути и автострады соединят Афганистан с каспийским туркменским портом Туркменбаши, далее по Каспийскому морю до Баку, а затем коридор пройдет через Грузию, с ответвлениями в грузинские порты Поти и Батуми до Анкары и Стамбула.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ГРУЗИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]