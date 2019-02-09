Пять горняков, пострадавших в аварии с автобусом и при обвале на шахте в Кемеровской области, остаются в реанимации

Пять шахтеров, пострадавших в результате двух чрезвычайных происшествий в кемеровских городах Междуреченск и Ленинск-Кузнецкий находятся в реанимации, сообщает пресс-служба региональной администрации.
"В Областном клиническом центре охраны здоровья шахтеров на лечении находятся 16 работников разреза "Распадский" и один - с шахты имени Тихова. Сейчас в реанимации пятеро горняков, все стабильные, один крайне тяжелый. Все врачи на месте, необходимая медицинская помощь оказывается, медикаменты в наличии. С родственниками работают психологи", - сообщает пресс-служба со ссылкой на главного врача центра Ваграма Агаджаняна.
Отмечается, что семьи погибших рабочих из Междуреченска получат по 1 млн от ПАО "Распадская", 2 млн от страховой компании. От администрации области поступит по 100 тыс. каждому члену семьи погибшего и материальная помощь на организацию похорон. Пострадавшие работники разреза "Распадский" получат от областных властей по 50 тыс. рублей.
Также будут предусмотрены бесплатное лечение и образование детей погибших горняков.
Как сообщалось, 8 февраля в Междуреченске на разрезе "Распадский" вахтовый автомобиль КамАЗ съехал с технологической дороги и упал в обрыв. В машине находилось 24 человека, шестеро погибли, 18 пострадали. Кроме того, на шахте им. Тихова в Ленинске-Кузнецком под завалом в результате выброса метана погиб один шахтер, остальные были выведены на поверхность.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»