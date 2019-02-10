Китай видит в диалоге единственный путь разрешения кризиса в Венесуэле

В МИД КНР назвали диалог единственным способом решения политического кризиса в Венесуэле, передало в субботу агентство Associated Press.

"Китай считает, что внутренние проблемы Венесуэлы должны решаться народом страны, который будет следовать конституции и законам, а также использовать диалог и политические способы (для решения кризиса - ИФ)", - приводит агентство слова представителя китайского внешнеполитического ведомства.

По его словам, диалог является "единственным способом установить продолжительный мир в стране".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.