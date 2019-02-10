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Дальнее зарубежье 10.02.2019 10:20

Китай видит в диалоге единственный путь разрешения кризиса в Венесуэле

В МИД КНР назвали диалог единственным способом решения политического кризиса в Венесуэле, передало в субботу агентство Associated Press.

"Китай считает, что внутренние проблемы Венесуэлы должны решаться народом страны, который будет следовать конституции и законам, а также использовать диалог и политические способы (для решения кризиса - ИФ)", - приводит агентство слова представителя китайского внешнеполитического ведомства.

По его словам, диалог является "единственным способом установить продолжительный мир в стране".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

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Тэги: КИТАЙ, ВЕНЕСУЭЛА, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]