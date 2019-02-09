ФСИН направила в Самару сотрудников ведомства для проверки обстоятельств конфликта в колонии

Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) командированы в Самару, где в исправительной колонии произошла массовая потасовка с пострадавшими, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-бюро ведомства.
"По факту конфликта между осужденными в колонии номер 5 УФСИН по Самарской области начата служебная проверка. По поручению директора ФСИН, в регион направлена комиссия сотрудников центрального аппарата Службы", - сказали в пресс-бюро.
Как сообщалось, накануне в исправительной колонии N5 в Самаре во время ужина произошел конфликт между осужденными из отряда, пришедшего на ужин и одного из осужденных из отряда обслуживания колонии. Зачинщик начал оскорблять нецензурной бранью пришедших. Тогда осужденные, выбежав на улицу, сломали загородку и побежали в помещение, где живет хозотряд. В ходе потасовки там произошло возгорание матрасов и одеял.
По информации правоохранительных органов, в результате пострадали 15 человек. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова сообщала о 17 пострадавших, которые были госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов прокуратура Самарской области и СУ СКР по Самарской области начали проверки по факту случившегося.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»