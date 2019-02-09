Начальник охраны экс-президента Киргизии Атамбаева подозревается в злоупотреблениях

Руководитель службы охраны экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, ранее возглавлявший 9-ую службу Госкомитета национальной безопасности Дамир Мусакеев подозревается в злоупотреблении служебным положением при распределении служебных квартир, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе генеральной прокуратуры Киргизии.

"Органами следствия Д.Мусакеев обвиняется в том, что в бытность начальником 9-й службы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) в период 2016-2017 гг., он, злоупотребляя своим служебным положением в интересах приближенных к себе сотрудников Службы, незаконно распределял во внеочередном порядке служебные квартиры", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что таким образом было распределено 15 служебных квартир, в том числе трем сотрудникам, ранее уже получавшим квартиры.

"В результате незаконных действий Д.Мусакеева 18 сотрудников 9-ой службы ГКНБ, действительно нуждающиеся в первоочередном порядке в обеспечении жилой площадью, не получили жилье, чем были грубо нарушены требования Жилищного кодекса республики" - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что факт незаконного распределения жилья был установлен в ходе служебного разбирательства со стороны ГКНБ, куда потерпевшие обратились с жалобами.

"7 февраля 2019 года военной прокуратурой Бишкекского гарнизона Д.Мусакееву вручено уведомление в подозрении совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 320 Уголовного Кодекса (Злоупотребление должностным положением). В тот же день Первомайским районным судом столицы в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщил представитель пресс-службы Генпрокуратуры.

В свою очередь официальный представитель Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), которую возглавляет А.Атамбаев, Кундуз Жолдубаева на свой странице в одной из социальных сетей написала, что "Д.Мусакеев абсолютно необоснованно подозревается в злоупотреблении служебным положением в бытность начальником 9-й службы ГКНБ".

"Уголовное дело касается распределения служебных квартир между сотрудниками госохраны, при этом стоит подчеркнуть, что квартиры служебные и ни одна из них не приватизирована, соответственно, никакого ущерба государство не понесло", - считает К.Жолдубаева.

"По словам юристов СДПК, все претензии к Дамиру Мусаекееву не имеют юридической перспективы, поэтому мы считаем, что дело явно носит политическую подоплеку", - отметила она.

"Всем уже понятно, что в исполнении команда "зачистить" окружение экс-президента, нейтрализовать всех, кто не предал Алмазбека Атамбаева", - добавила представитель партии.

Бывший глава 9-й Службы ГКНБ, которая осуществляет охрану первых лиц государства, Д.Мусакеев несколько лет был личным телохранителем экс-президента, в 2016 году был назначен им руководителем Службы. После сложения А. Атамбаевым своих полномочий, Д.Мусакеев также оставил свою должность и возглавил охрану бывшего президента и сопровождает его во всех поездках.

Эксперты в Киргизии полагают, что подозрение в совершении преступления, предъявленное Д.Мусабекову, является частью продолжающегося противостояния между бывшим и нынешним главами государств.

С июня 2018 года обвинения в совершении различных преступлений были предъявлены кругу лиц, входивших в близкое окружение А.Атамбаева, включая бывшего премьера Сапара Исакова, бывшего мэра Албека Ибраимова и экс-советника Икрама Илмиянова. Помимо этого, местные СМИ сообщают, что уголовное дело может быть возбуждено в отношении бывшего главы Службы по борьбе с экономическими преступлениями Болота Суюмбаева.