Власти Сахалина и Хоккайдо подписали меморандум о межрегиональном сотрудничестве до 2022г

Власти Сахалинской области и японской префектуры Хоккайдо в субботу подписали Меморандум по плану развития дружественных и экономических связей между регионами до 2022 года, сообщает пресс-служба сахалинского правительства.

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и губернатор префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси.

"В этот раз хотелось бы поговорить о сотрудничестве в сферах туризма, спорта, культуры. В частности, одна из наших компаний намерена участвовать в строительстве многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске", - цитирует пресс-служба слова Харуми Такахаси.

Член японской делегации Иски Итару выступил с инициативой, направленной на развитие туризма между Сахалином и Хоккайдо. Он считает, что путешественников, посещающих эту японскую префектуру, можно будет переправлять на Сахалин. Японские гости предложили в этом году организовать перекрестный тур блогеров и журналистов, для того чтобы выявить потребности туристов. Итоги этого исследования потом можно будет использовать в рекламных целях.

В.Лимаренко отметил, что региональные власти готовы развивать направления, предложенные японской стороной.

"И спорт, и туризм - приоритеты нашей деятельности на ближайшее время. Что касается строительства культурного центра в Южно-Сахалинске, то его проектирование начнется в текущем году. В конкурсе могут участвовать иностранные компании. Мы готовы к сотрудничеству", - приводит пресс-служба слова врио губернатора.

В.Лимаренко пригласил жителей Хоккайдо к участию в культурных проектах Сахалина. Также прозвучало предложение о сотрудничестве в области переработки леса и водных биологических ресурсов, стройиндустрии, медицины.

"Взаимоотношения Сахалинской области с префектурой Хоккайдо имеет более чем 20-летнию историю. За это время главы регионов неоднократно обменивались визитами. Цель нынешней поездки губернатора Хоккайдо на Сахалин - подписание нового плана сотрудничества между регионами", - сообщает пресс-служба.