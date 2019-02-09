Командующий ЮВО РФ обсудил с главой минобороны Армении планы учений в рамках ОДКБ

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников обсудил с министром обороны Армении Давидом Тонояном проведение совместных учений в 2019-2020 годах, сообщает пресс-служба округа.

"На встрече в штабе ЮВО обсуждались вопросы проведения в 2020-м году на территории Армении трех совместных учений по плану ОДКБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, А.Дворников и Д.Тоноян определили порядок проведения в 2019 году совместных тактических учений 102-й российской военной базы и подразделений Вооруженных сил Армении.

"Совместные тактические учения подразделений вооруженных сил России и Армении являются плановым ежегодным мероприятием боевой подготовки", - отмечается в сообщении.