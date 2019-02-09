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СНГ 09.02.2019 15:19

Командующий ЮВО РФ обсудил с главой минобороны Армении планы учений в рамках ОДКБ

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников обсудил с министром обороны Армении Давидом Тонояном проведение совместных учений в 2019-2020 годах, сообщает пресс-служба округа.

"На встрече в штабе ЮВО обсуждались вопросы проведения в 2020-м году на территории Армении трех совместных учений по плану ОДКБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, А.Дворников и Д.Тоноян определили порядок проведения в 2019 году совместных тактических учений 102-й российской военной базы и подразделений Вооруженных сил Армении.

"Совместные тактические учения подразделений вооруженных сил России и Армении являются плановым ежегодным мероприятием боевой подготовки", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЮВО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]