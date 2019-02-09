Порошенко гарантирует неизменность политики децентрализации Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерении углубить децентрализацию в стране в случае поддержки граждан на президентских выборах в конце марта.
"В будущем я твердо гарантирую неизменность политики децентрализации, она будет сохранена и углублена", - заявил П.Порошенко на форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.
П.Порошенко на текущей неделе зарегистрировали кандидатом в президенты страны на выборах 31 марта. Он один из 44 кандидатов на пост главы государства.
Президент Алиев присвоил министру налогов специальное звание государственного советника II степени
Министр обороны Азербайджана приказал пресекать любые провокации противника
Алиев на встрече с Орешкиным выразил уверенность в успехе российско-азербайджанских проектов
ГААД получит 1,6 млн манатов на капремонт автодорог в Сабунчинском районе столицы
Сбор зерна в России в 2019 г. превысит 120 млн тонн - эксперты
Средняя численность работников КАМАЗа за год снизилась на 2,7%
Взрыв во время пожара произошел в Дербенте, информация о пострадавших уточняется
Взрыв во время пожара произошел в Дербенте, информация о пострадавших уточняется
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»