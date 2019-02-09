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СНГ 09.02.2019 21:47

Порошенко гарантирует неизменность политики децентрализации Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерении углубить децентрализацию в стране в случае поддержки граждан на президентских выборах в конце марта.

"В будущем я твердо гарантирую неизменность политики децентрализации, она будет сохранена и углублена", - заявил П.Порошенко на форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

П.Порошенко на текущей неделе зарегистрировали кандидатом в президенты страны на выборах 31 марта. Он один из 44 кандидатов на пост главы государства.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]