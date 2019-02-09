Порошенко полагает, что худший период для Украины остался позади

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна преодолевает кризис и восстанавливает экономический рост.
"Надежду вселяет то, что худшее - точно позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни", - заявил П.Порошенко на форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.
"Сегодня мы уже можем ставить себе задачи, которые еще вчера казались бы пустыми обещаниями. Свою стратегию преодоления бедности озвучил 29 января... Наступать будем по пяти направлениям: агропромышленный комплекс, ИТ-индустрия, машиностроение, инфраструктура и логистика, туризм", - рассказал П.Порошенко.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»