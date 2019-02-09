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СНГ 09.02.2019 15:48

Порошенко полагает, что худший период для Украины остался позади

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна преодолевает кризис и восстанавливает экономический рост.

"Надежду вселяет то, что худшее - точно позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни", - заявил П.Порошенко на форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

"Сегодня мы уже можем ставить себе задачи, которые еще вчера казались бы пустыми обещаниями. Свою стратегию преодоления бедности озвучил 29 января... Наступать будем по пяти направлениям: агропромышленный комплекс, ИТ-индустрия, машиностроение, инфраструктура и логистика, туризм", - рассказал П.Порошенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЭКОНОМИКА, ПОРОШЕНКО, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]