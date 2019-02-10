Порошенко видит в членстве в ЕС и НАТО гарантии безопасности и независимости Украины

Только членство Украины в ЕС и НАТО может быть гарантией независимости и безопасности страны, заявил президент Петр Порошенко.
"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - сказал президент на форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.
Он добавил, что достижение Украиной критериев членства в ЕС и НАТО улучшит инвестиционный климат. "Это обеспечит прирост прямых иностранных инвестиций и создание новых рабочих мест, увеличение доходов в бюджет, рост зарплат и пенсий... Говорим не только про отпор России, но и о контрнаступлении на бедность", - пояснил П.Порошенко, который выдвинул свою кандидатуру на второй президентский строк.
П.Порошенко заявил, что его цель - "превратить Украину в великую державу, регионального лидера, неотъемлемую составляющую европейской цивилизации и краеугольный элемент ее безопасности".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»