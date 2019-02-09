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Дальнее зарубежье 09.02.2019 22:08

Спецпредставитель США по КНДР считает возможным прогресс по итогам двустороннего саммита в Ханое

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и Северная Корея могут достигнуть серьезных результатов на предстоящем саммите.

"Я уверен, что если обе стороны проявят такое желание, то мы сможем достичь настоящего прогресса", - сказал С.Биган журналистам, его высказывания цитируют в субботу американские СМИ.

На этой неделе С.Биган встретился в Пханмунджоме с зампредом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. По данным госдепартамента США, "обсуждались вопросы, касающиеся выполнения президентом Трампом и председателем Ким Чен Ыном обязательств по полной денуклеаризации, изменении в отношениях между США и КНДР и установлению длительного мира на Корейском полуострове, принятых на сингапурской встрече".

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.

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Тэги: США, КНДР, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]