Спецпредставитель США по КНДР считает возможным прогресс по итогам двустороннего саммита в Ханое

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и Северная Корея могут достигнуть серьезных результатов на предстоящем саммите.
"Я уверен, что если обе стороны проявят такое желание, то мы сможем достичь настоящего прогресса", - сказал С.Биган журналистам, его высказывания цитируют в субботу американские СМИ.
На этой неделе С.Биган встретился в Пханмунджоме с зампредом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. По данным госдепартамента США, "обсуждались вопросы, касающиеся выполнения президентом Трампом и председателем Ким Чен Ыном обязательств по полной денуклеаризации, изменении в отношениях между США и КНДР и установлению длительного мира на Корейском полуострове, принятых на сингапурской встрече".
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»