Нидерланды ведут переговоры о переезде в страну более 250 компаний из-за выхода Британии из ЕС - заявление

Власти Нидерландов ведут переговоры с более чем 250 компаниями о ведении бизнеса в стране в связи со скорым выходом Великобритании из Евросоюза, говорится в заявлении Нидерландского агентства по иностранным инвестициям (NFIA), опубликованном в субботу.

"NFIA ведет переговоры с более чем 250 иностранными компаниями, которые рассматривают возможность учреждения бизнеса именно в Нидерландах из-за Brexit", - отмечается в документе, распространенном на сайте агентства, которое входит в министерство экономики Нидерландов.

"В 2019 году несколько компаний, включая Discovery и Bloomberg, уже объявили о своем намерении инвестировать в Нидерланды в связи с Brexit", - подчеркивается в заявлении.

В агентстве отметили, что в результате такой тенденции в стране появятся почти 10 тыс. новых рабочих мест.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.