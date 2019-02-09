Россия стремится вернуть Украину под свое влияние - Порошенко

Президент Петр Порошенко обвинил российские власти в стремлении вернуть Украину под влияние Москвы.
"Выборы 2019 для Путина - это как генеральная битва за Украину, которую он маниакально стремится вернуть назад", - заявил П.Порошенко в субботу на форуме "Открытый диалог" в Киеве.
По его утверждению, план В.Путина - "уничтожить независимое украинское государство, лишить украинцев права жить в мире и безопасности". "Он не может не понимать, что Украина, какой она стала за последние годы, ему уже не по зубам. Он не может не понимать, что Украину силой не взять. Поэтому хочет преодолеть нас хитростью", - сказал П.Порошенко.
"Россия пытается вмешиваться в наши выборы так же, как в выборы в США, Франции, Германии, как в референдумы в Великобритании и Нидерландах. Теперь они все эти технологии планируют задействовать и в Украине. Но украинцы больше не позволят, чтобы в офисе украинского президента сидел подвешенный на крючок российский агент, как это было с 2010 по 2014 год", - заявил П.Порошенко.
"Украинцам не нужен президент и верховный главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Украинцам не нужен президент и верховный главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции перед Москвой", - сказал П.Порошенко.
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