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СНГ 09.02.2019 16:20

Порошенко официально заявил о начале своей избирательной кампании

Действующий президент Украины Петр Порошенко в субботу официально объявил о начале своей предвыборной кампании на выборах президента страны.

"Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа нам нужна только честная. Такая, которую никто не сможет поставить под сомнение", - сказал П.Порошенко на всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог" в Киеве.

Он добавил, что принял решение баллотироваться второй раз на пост президента Украины, чтобы завершить построение сильного успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца.

По словам П.Порошенко, его цель - подготовить Украину к вступлению в Европейский Союз и НАТО и не дать популистам "умножить на ноль все то, что выстрадали люди".

"Мои стратегические цели на второй срок можно свести к нескольким пунктам: борьба с бедностью и подготовка страны к вступлению в Евросоюз и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановления территориальной целостности страны", - сказал П.Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ВЫБОРЫ, КАМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]