Порошенко официально заявил о начале своей избирательной кампании

Действующий президент Украины Петр Порошенко в субботу официально объявил о начале своей предвыборной кампании на выборах президента страны.
"Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа нам нужна только честная. Такая, которую никто не сможет поставить под сомнение", - сказал П.Порошенко на всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог" в Киеве.
Он добавил, что принял решение баллотироваться второй раз на пост президента Украины, чтобы завершить построение сильного успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца.
По словам П.Порошенко, его цель - подготовить Украину к вступлению в Европейский Союз и НАТО и не дать популистам "умножить на ноль все то, что выстрадали люди".
"Мои стратегические цели на второй срок можно свести к нескольким пунктам: борьба с бедностью и подготовка страны к вступлению в Евросоюз и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановления территориальной целостности страны", - сказал П.Порошенко.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»