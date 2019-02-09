Порошенко официально заявил о начале своей избирательной кампании

Действующий президент Украины Петр Порошенко в субботу официально объявил о начале своей предвыборной кампании на выборах президента страны.

"Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа нам нужна только честная. Такая, которую никто не сможет поставить под сомнение", - сказал П.Порошенко на всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог" в Киеве.

Он добавил, что принял решение баллотироваться второй раз на пост президента Украины, чтобы завершить построение сильного успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца.

По словам П.Порошенко, его цель - подготовить Украину к вступлению в Европейский Союз и НАТО и не дать популистам "умножить на ноль все то, что выстрадали люди".

"Мои стратегические цели на второй срок можно свести к нескольким пунктам: борьба с бедностью и подготовка страны к вступлению в Евросоюз и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановления территориальной целостности страны", - сказал П.Порошенко.