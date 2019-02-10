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Дальнее зарубежье 10.02.2019 10:48

60 тыс. судов по делам иммигрантов были отложены из-за "шатдауна" в США

Частичная приостановка работы правительства США (так называемый "шатдаун"), который длился 35 дней, серьезно осложнил деятельность американских судов, рассматривающих дела иммигрантов, сообщило в субботу агентство Associated Press.

"Шатдаун" привел к тому, что судебные слушания по более чем 60 тыс. делам иммигрантов были отложены", - говорится в сообщении.

Тем не менее мигранты вправе подать ходатайство в суды о переносе слушаний по их делу на более ранний срок.

25 января президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении работы правительственных учреждений после рекордного "шатдауна" в качестве временной меры. Если президент и Конгресс не согласуют проект бюджета до 15 февраля, камнем преткновения в котором остается вопрос о финансировании стены на границе с Мексикой, США ожидает еще один "шатдаун".

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Тэги: США, "ШАТДАУН", ИММИГРАНТЫ, СУДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]