Частичная приостановка работы правительства США (так называемый "шатдаун"), который длился 35 дней, серьезно осложнил деятельность американских судов, рассматривающих дела иммигрантов, сообщило в субботу агентство Associated Press.

"Шатдаун" привел к тому, что судебные слушания по более чем 60 тыс. делам иммигрантов были отложены", - говорится в сообщении.

Тем не менее мигранты вправе подать ходатайство в суды о переносе слушаний по их делу на более ранний срок.

25 января президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении работы правительственных учреждений после рекордного "шатдауна" в качестве временной меры. Если президент и Конгресс не согласуют проект бюджета до 15 февраля, камнем преткновения в котором остается вопрос о финансировании стены на границе с Мексикой, США ожидает еще один "шатдаун".