Французское протестное движение "желтых жилетов" проводит в субботу 13-ю акцию, тогда как по данным исследовательской группы YouGov, опубликованным в конце недели, около 64% французов продолжают высказываться в поддержку их протеста, на 2% больше, чем месяц назад.
77% участников опроса (на 3% больше) считают обоснованной мобилизацию "желтых жилетов" на акции.
СМИ сообщают о запланированных на субботу новых акциях "желтых жилетов", не уточняя пока их масштаб.
Неделю назад, по данным властей, которые оспаривают организаторы, на улицы французских городов вышли около 58,6 тыс. человек.
В Париже колонна в несколько сотен манифестантов направилась от площади Этуаль в сторону Марсова поля. В Facebook можно прочитать их лозунг: "Мы не остановимся, пока не свергнуты Макрон и Пятая республика!"
Поступают сообщения об акциях "желтых жилетов" в По, Ангулеме, Бордо, Тулузе, Монпелье, Лионе, Лилле, Нанте, Ренне, Бресте и других местах.
Практически всюду к требованиям повышения жизненного уровня населения добавляются призывы к смене режима.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»