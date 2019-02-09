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Дальнее зарубежье 09.02.2019 17:24

Уровень поддержки населением Франции движения "желтых жилетов" не спадает

Французское протестное движение "желтых жилетов" проводит в субботу 13-ю акцию, тогда как по данным исследовательской группы YouGov, опубликованным в конце недели, около 64% французов продолжают высказываться в поддержку их протеста, на 2% больше, чем месяц назад.

77% участников опроса (на 3% больше) считают обоснованной мобилизацию "желтых жилетов" на акции.

СМИ сообщают о запланированных на субботу новых акциях "желтых жилетов", не уточняя пока их масштаб.

Неделю назад, по данным властей, которые оспаривают организаторы, на улицы французских городов вышли около 58,6 тыс. человек.

В Париже колонна в несколько сотен манифестантов направилась от площади Этуаль в сторону Марсова поля. В Facebook можно прочитать их лозунг: "Мы не остановимся, пока не свергнуты Макрон и Пятая республика!"

Поступают сообщения об акциях "желтых жилетов" в По, Ангулеме, Бордо, Тулузе, Монпелье, Лионе, Лилле, Нанте, Ренне, Бресте и других местах.

Практически всюду к требованиям повышения жизненного уровня населения добавляются призывы к смене режима.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ДВИЖЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]