ГААД получит 1,6 млн манатов на капремонт автодорог в Сабунчинском районе столицы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 1,6 млн манатов на продолжение капремонта автомобильных дорог в Сабунчинском районе города Баку.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»