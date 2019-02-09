ГААД получит 1,6 млн манатов на капремонт автодорог в Сабунчинском районе столицы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 1,6 млн манатов на продолжение капремонта автомобильных дорог в Сабунчинском районе города Баку.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Р.Бабаев