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Дальнее зарубежье 09.02.2019 17:29

Семья пилота самолета, на котором разбился аргентинский футболист Сала, надеется собрать почти $400 тыс. на дальнейшие поиски летчика

Родственники Дэвида Ибботсона, который был пилотом разбившегося в районе Ла-Манша самолета, запустили кампанию фандрайзинга для продолжения поисковой операции, сообщили в субботу западные СМИ.

"Мы надеемся на помощь сочувствующих людей, которые помогут собрать достаточно денежных средств, чтобы найти дорогого нам Дэвида, который был отцом, супругом и сыном", - говорится в сообщении на сайте GoFundMe, нацеленного на сбор средств.

"Нам сказали, что поисковая операция не будет возобновляться в ближайшем будущем, и это сделало событие еще более трагичным", - отметила семья погибшего пилота.

Родственники Д.Ибботсона надеются собрать $390 тыс.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот Д.Ибботсон и аргентинский футболист Эмилиано Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. Частная поисковая компания начала поиски самолета в прошлое воскресенье после того, как работы приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми нет.

Вскоре были найдены обломки самолета, из них было извлечено и идентифицировано тело футболиста, останки пилота не были найдены.

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Тэги: БРИТАНИЯ, САМОЛЕТ, ПИЛОТ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]