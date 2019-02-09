Семья пилота самолета, на котором разбился аргентинский футболист Сала, надеется собрать почти $400 тыс. на дальнейшие поиски летчика

Родственники Дэвида Ибботсона, который был пилотом разбившегося в районе Ла-Манша самолета, запустили кампанию фандрайзинга для продолжения поисковой операции, сообщили в субботу западные СМИ.

"Мы надеемся на помощь сочувствующих людей, которые помогут собрать достаточно денежных средств, чтобы найти дорогого нам Дэвида, который был отцом, супругом и сыном", - говорится в сообщении на сайте GoFundMe, нацеленного на сбор средств.

"Нам сказали, что поисковая операция не будет возобновляться в ближайшем будущем, и это сделало событие еще более трагичным", - отметила семья погибшего пилота.

Родственники Д.Ибботсона надеются собрать $390 тыс.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот Д.Ибботсон и аргентинский футболист Эмилиано Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. Частная поисковая компания начала поиски самолета в прошлое воскресенье после того, как работы приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми нет.

Вскоре были найдены обломки самолета, из них было извлечено и идентифицировано тело футболиста, останки пилота не были найдены.