Семья пилота самолета, на котором разбился аргентинский футболист Сала, надеется собрать почти $400 тыс. на дальнейшие поиски летчика

Родственники Дэвида Ибботсона, который был пилотом разбившегося в районе Ла-Манша самолета, запустили кампанию фандрайзинга для продолжения поисковой операции, сообщили в субботу западные СМИ.
"Мы надеемся на помощь сочувствующих людей, которые помогут собрать достаточно денежных средств, чтобы найти дорогого нам Дэвида, который был отцом, супругом и сыном", - говорится в сообщении на сайте GoFundMe, нацеленного на сбор средств.
"Нам сказали, что поисковая операция не будет возобновляться в ближайшем будущем, и это сделало событие еще более трагичным", - отметила семья погибшего пилота.
Родственники Д.Ибботсона надеются собрать $390 тыс.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот Д.Ибботсон и аргентинский футболист Эмилиано Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. Частная поисковая компания начала поиски самолета в прошлое воскресенье после того, как работы приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми нет.
Вскоре были найдены обломки самолета, из них было извлечено и идентифицировано тело футболиста, останки пилота не были найдены.
Президент Алиев присвоил министру налогов специальное звание государственного советника II степени
Министр обороны Азербайджана приказал пресекать любые провокации противника
Алиев на встрече с Орешкиным выразил уверенность в успехе российско-азербайджанских проектов
ГААД получит 1,6 млн манатов на капремонт автодорог в Сабунчинском районе столицы
Сбор зерна в России в 2019 г. превысит 120 млн тонн - эксперты
Средняя численность работников КАМАЗа за год снизилась на 2,7%
Взрыв во время пожара произошел в Дербенте, информация о пострадавших уточняется
Взрыв во время пожара произошел в Дербенте, информация о пострадавших уточняется
В развитие регионов Азербайджана до 2024г будет вложено свыше 17 млрд манатов
МЧС получит 2 млн манатов на устранение последствий землетрясения в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»