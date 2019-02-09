Взрыв во время пожара произошел в Дербенте, информация о пострадавших уточняется

Сотрудники МЧС тушат пожар на станции "Северная" в Дагестане, сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"По предварительным данным, на автобусной станции "Северная" в городе Дербенте произошло возгорание. В момент пожара произошел взрыв", - сказал собеседник агентства, добавив, что на месте работают пожарные службы.