Взрыв во время пожара произошел в Дербенте, информация о пострадавших уточняется

Сотрудники МЧС тушат пожар на станции "Северная" в Дагестане, сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.
"По предварительным данным, на автобусной станции "Северная" в городе Дербенте произошло возгорание. В момент пожара произошел взрыв", - сказал собеседник агентства, добавив, что на месте работают пожарные службы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»